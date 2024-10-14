國台辦宣布依法對沈伯洋、曹興誠和「黑熊學院」實施懲戒 (16:26)

陳斌華表示，經核查，「黑熊學院」在民進黨當局和外部干涉勢力扶持下，打着「講座」、「培訓」、「戶外演練」甚至「親子活動」等幌子，明目張膽培育「暴力台獨分子」，公然從事「台獨」分裂活動，是不折不扣的「台獨」基地。沈伯洋作為「黑熊學院」負責人，有組織有計劃地從事「台獨」分裂活動，大肆宣揚「台獨」分裂謬論，惡意向台灣民眾特別是青少年兜售「台獨」主張和「仇中」思想，廣泛散播台海暴力衝突種子。曹興誠為「黑熊學院」從事分裂國家犯罪活動提供巨額資金支持，賣力鼓吹「以武拒統」、「全民皆兵」，還投資策動拍攝「台獨」題材影視劇，以各種方式灌輸「反中謀獨」的精神毒素。

陳斌華表示，沈、曹「台獨」思想頑固、涉「獨」言論囂張、謀「獨」行徑惡劣、肆意「倚外抗中」，赤裸裸地分裂國家、煽動分裂國家，嚴重危害台海和平穩定，嚴重損害兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益。對於涉「獨」言行惡劣、謀「獨」活動猖獗的「台獨」頑固分子及「台獨」基地，我們決不容忍、決不姑息，必將重拳出擊、嚴厲懲治。

（新華社）