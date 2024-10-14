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環台展多方位軍演　解放軍東部戰區：對「台獨」勢力謀「獨」行徑強力震懾【短片】 (13:14)

解放軍東部戰區環台軍演（央視微博片段）

【13:14更新】解放軍東部戰區在微信公眾號表示，今日（14日）組織戰區的陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣海峽、台島北部及南部、台島以東，開展「聯合利劍-2024B」演習。東部戰區新聞發言人李熹稱，這是對「台獨」分裂勢力謀「獨」行徑的強力震懾，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。

東部戰區表示，艦機從多個方向抵近台島，各軍兵種聯合突擊，重點演練海空戰備警巡、要港要域封控、對海對陸打擊，以及奪取綜合制權等科目，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。

遼寧艦與陸海空火力協同演練

李熹亦稱，遼寧艦航母編隊在台島以東海空域，與陸海空火兵力進行艦機協同、聯合制空、對海對陸打擊等科目演練，重點檢驗內線外線一體連動、諸軍兵種聯合作戰能力。

台灣國防部強烈譴責挑釁行為，將依台軍「經常戰備時期突發狀況處置規定」，派遣適切兵力應對。

4支海警艦艇編隊環台巡航

另一邊廂，中國海警局新聞發言人劉德軍表示，4支海警艦艇編隊今在台島周邊海域開展執法巡查，環台巡航管控，並稱是按一個中國原則依法管控台島的實際行動。

福建海警也組織艦艇編隊，於東引島、馬祖島附近海域進行綜合執法巡查，重點演練查證識別、登臨檢查、管控驅離等科目，檢驗快速反應、緊急處置能力。（解放軍東部戰區微信公眾號/中央社/央視新聞）

相關字詞﹕台灣 解放軍 東部戰區 台海 編輯推介

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