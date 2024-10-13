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中越總理見證簽署10協議涵標準軌鐵路合作  范明政：妥處南海漁船問題 (17:25)

正式訪問越南的中國國務院總理李強10月13日與越南總理范明政（又譯范明正）舉行會談，雙方就海上問題真誠、坦誠交換意見，一致同意充分管控分歧，積極尋求雙方都能接受的長期解決方案，不採取使局勢複雜化的行動；有效部署海上問題談判機制，積極進行非敏感地區合作及海上搜救合作。

范明政建議雙方尊重彼此的合法權益，以和平方式解決爭端和分歧；依照兩國友好關係妥善處理漁船問題，不要讓南海問題影響雙方政治互信，傷害兩國人民的感情和信任。

范明政還就交通互聯互通建議，雙方配合有效開展所簽署的鐵路合作文件，合作發展現代鐵路產業、提供優惠貸款、進行技術轉讓，援助越南開展人力資源培訓，有效開展連接越南北部各地與中國連接的三條標準鐵路，包括：老街-河內-海防，諒山-河內、芒街-下龍-海防。

會談後，兩國總理並共同見證兩國政府簽署交通、海關、民生、教育、農產品貿易、新聞媒體、銀行等10份合作文件。合作文件當中包括，關於越南老街站—中國雲南河口北站鐵路連接技術規劃的諒解備忘錄；關於越南同登-河內、芒街-下龍-海防標準軌距鐵路援建工程現場勘查與可行性研究的工作紀要；關於成立工作小組研究建構越中邊境經濟合作區模式的諒解備忘錄；越南國家支付股份公司（NAPAS）與銀聯國際公司關於在越南與中國之間開展二維碼跨境支付服務的諒解備忘錄等。（越通社）

相關字詞﹕編輯推介 中越 南海 標準軌鐵路 范明政 李強

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