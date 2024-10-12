網絡熱話 | 簡歷「亮瞎眼」的29歲「超級學霸」  趙子健本科畢業民辦高校 (01:33)

民辦高校四川傳媒學院知情人士向「澎湃新聞」表示，趙子健2013年入讀該校播音與主持藝術學院，2017年6月該校舉辦畢業典禮暨學位授予儀式時，他作為畢業生代表在儀式上發言。

四川傳媒學院始建於1997年，前身為成都理工大學廣播影視學院，2013年經教育部批准轉為獨立設置的綜合類民辦普通本科高校。截至2023年，內地有764所民辦高校，其中普通本科學校390所。

根據教育部有關規定，高考成績出來後，劃分第一批次（一本）、第二批次（二本）、第三批次（三本）錄取。一般來說，一本高校為教育部直屬高校、或同等級別名校，二本一般為省屬的非重點本科院校，三本主要是經教育部批准設立的獨立學院、民辦本科高校等。

10月8日，內蒙古民族文化藝術研究院官方微信公眾號發布的趙子健簡歷，稱「趙子健（1995年8月出生），男，安徽淮南人。藝術學博士，心理學博士，教育學博士，聖經研究博士。技術管理（藝術科技）博士後，心理學博士後。亞洲人文與社會研究所所長，教授。主要研究方向為：媒介文化、藝術科技、消費者行動及智能傳播等」。

簡歷顯示，趙子健大批學位是在各地獲得，他是韓國延世大學博士後研究員、副教授，在南韓加圖立大學獲藝術學哲學博士學位、菲律賓萊西姆大學獲哲學博士學位、西班牙薩拉戈薩大學獲正念碩士學位、香港浸會大學傳播學專業獲文學碩士學位、香港大學獲佛學碩士學位、西班牙塞萬提斯米格爾歐洲大學獲雙碩士學位等。

而趙子健的22項社會兼職包括：北京民藝非物質文化遺產研究院研究員、IICSE大學學術督導、中國心理學會會員、中國康復醫學會會員、中國藥學會會員、中國抗癌協會會員、中國神經科學學會會員、中國職業安全健康協會會員、中國產學研合作促進會會員、中國翻譯協會會員、江蘇省人工智能學會會員、公共安全科學技術學會會員、中國可再生能源學會會員、中國電子學會會員、中國航空學會會員、長江技術經濟學會會員、中國基本建設優化學會會員、中國工業與應用數學學會會員、中國化工學會會員、北大博雅民營企業家智庫特聘專家、元培專家人才庫高級智庫專家、中華兒童藝術促進會語言藝術專業委員會會員。

北京大學已表明當中的「北大博雅民營企業家智庫」並非該校智庫。中國心理學會對「極目新聞」說，趙子健是該協會的學生會員，不能算協會的社會兼職；中國化工學會工作人員介紹，趙子健也申請過該協會的學生會員，但沒有通過審核；中國抗癌協會確認，趙子健並非協會會員，已將這一情況反饋給民政部社會組織管理局。民政部社會組織管理局已經向趙子健簡歷中提到的行業協會進行核查。

10月10日，內蒙古民族文化藝術研究院工作人員表示，趙子健有些學歷是通過網絡學習獲得的，強調趙子健的學歷是真實的，但含金量有待考查，機構主要是看他核心論文發表較多，應該研究水平過關。

10月10日稍後，內蒙古民族文化藝術研究院公告：關注到媒體對趙子健學歷信息存疑的報道後，該院決定暫停與趙子健的聘任關係，對其學歷學位開展核查。公告又強調，「我院為自收自支社會組織，所聘人員均為兼職」。

《光明日報》11日評論指出，面對如此「亮瞎眼」的簡歷，照理說招聘方該嚴加核查才對，但偏偏讓其華麗地展現在眾人面前；原因無他，這些「帽子」無論真假，大家各取所需。評論認為，雙方都沉浸在濃厚的學歷情結中不能自拔；不管主觀還是無意，他們實際上都共同構成了「速成學歷」、「假學歷」灰色利益鏈上的關鍵一環。

《中國青年報》指出， 沽名釣譽者往往存在同一種僥幸心態：他們堂而皇之地給自己加上各類虛假誇大的頭銜，如果忽悠成功，便可「借光」獲得真實的權威頭銜。當每一個環節的人都嚴格把關，對誇大造假行為追究到底，「注水者」才不敢肆無忌憚地隨意忽悠。（綜合報道）