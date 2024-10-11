中紀委通報3虎雙開  秦如培、陳晏涉違規舉債 (20:04)

通報指出，秦如培政績觀錯位，違規舉債，瞞報債務，弄虛作假，欺瞞上級；接受可能影響公正執行公務的宴請；在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益；違規收受禮品禮金，縱容親屬利用其職權或職務影響謀取私利；把公權力當作謀取私利的工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在項目承攬、企業經營、工作調動等方面謀利，並非法收受巨額財物。

秦如培早年長期在貴州工作，曾任貴州副省長、省委政法委書記；2018年調任廣西自治區政府副主席，2022年1月貶職為廣西國資委黨委書記。

陳晏被「雙開」的罪狀也包括違規舉債，大搞政績工程；接受可能影響公正執行公務的宴請；在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益並收受財物；違規收受禮品禮金，違規配備、使用公務車輛；違規干預、插手執紀執法活動；把公權力當作謀取私利的工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在項目承攬、規劃審批、企業經營等方面謀利，並非法收受巨額財物；違規決策，濫權妄為，盲目引進推動項目，造成國家利益重大損失。

陳晏曾任貴州銅仁市長、貴陽市長，2021年任貴州省政協副主席。

至於何文忠，中紀委指其違規收受禮金、接受宴請；利用職權違規提拔任用幹部；搞錢色交易；「靠軍工吃軍工」，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在企業經營等方面謀利，並非法收受巨額財物。

何文忠曾任中電科光電科技有限公司黨委書記、執行董事、總經理；中國電子科技集團有限公司總工程師、科技委常務副主任、資產管理部主任（兼）、聯合微電子中心有限責任公司理事長（兼）等職。（綜合報道）