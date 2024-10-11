導彈專家肖龍旭被撤政協委員  李小鵬政協任職 (18:09)

會議決定增補鄧小剛、庹震為第十四屆全國政協委員；任命李小鵬為經濟委員會副主任、鄧小剛為農業和農村委員會駐會副主任、庹震為教科衛體委員會副主任、徐樂江為民族和宗教委員會副主任，梁曄不再擔任農業和農村委員會駐會副主任。

被撤銷政協委員資格的肖龍旭現年62歲，是中國工程院院士、導彈專家，曾任中央軍委裝備發展部導彈制導與控制技術專業組組長、火箭軍原裝備研究院總工程師兼研究員，肖龍旭在國際上首創了「地地導彈發射新的控制理論與技術」，實現了導彈的隨機快速發射，使部隊作戰的反應速度大幅提高。他先後獲國家科技進步一等獎、二等獎各1項，國家技術發明二等獎1項，軍隊科技進步一等獎4項，授權發明專利40餘項；立軍隊一等功1次，二等功1次，三等功3次。

至於辭職的龔六堂（54歲）是北京工商大學副校長。新華社的報道未提及肖龍旭和龔六堂去職原因。

前湖南省政協主席李微微已於7月被宣布涉嫌違紀違法接受調查；北京理工大學人文與社會科學學院院長遭撤職具體原因不詳。

另外，在全國政協有新職的李小鵬（65歲），是前全國人大委員長李鵬之子，上月卸任交通運輸部黨組書記職務，其交通運輸部長職務預料很快卸任；徐樂江是前中央統戰部副部長、全國工商聯黨組書記；鄧小剛是農業農村部副部長；庹震上月卸任人民日報社社長。（綜合報道）