導彈專家肖龍旭被撤政協委員  李小鵬政協任職 (18:09)

政協第十四屆全國委員會常務委員會第九次會議10月11日上午在京閉幕，通過關於接受龔六堂辭去第十四屆全國政協委員的決定；通過關於撤銷肖龍旭第十四屆全國政協委員資格的決定。會議追認關於免去李微微第十四屆全國政協人口資源環境委員會副主任職務，撤銷李微微、李健第十四屆全國政協委員資格的決定。
會議決定增補鄧小剛、庹震為第十四屆全國政協委員；任命李小鵬為經濟委員會副主任、鄧小剛為農業和農村委員會駐會副主任、庹震為教科衛體委員會副主任、徐樂江為民族和宗教委員會副主任，梁曄不再擔任農業和農村委員會駐會副主任。
被撤銷政協委員資格的肖龍旭現年62歲，是中國工程院院士、導彈專家，曾任中央軍委裝備發展部導彈制導與控制技術專業組組長、火箭軍原裝備研究院總工程師兼研究員，肖龍旭在國際上首創了「地地導彈發射新的控制理論與技術」，實現了導彈的隨機快速發射，使部隊作戰的反應速度大幅提高。他先後獲國家科技進步一等獎、二等獎各1項，國家技術發明二等獎1項，軍隊科技進步一等獎4項，授權發明專利40餘項；立軍隊一等功1次，二等功1次，三等功3次。
至於辭職的龔六堂（54歲）是北京工商大學副校長。新華社的報道未提及肖龍旭和龔六堂去職原因。
前湖南省政協主席李微微已於7月被宣布涉嫌違紀違法接受調查；北京理工大學人文與社會科學學院院長遭撤職具體原因不詳。
另外，在全國政協有新職的李小鵬（65歲），是前全國人大委員長李鵬之子，上月卸任交通運輸部黨組書記職務，其交通運輸部長職務預料很快卸任；徐樂江是前中央統戰部副部長、全國工商聯黨組書記；鄧小剛是農業農村部副部長；庹震上月卸任人民日報社社長。（綜合報道）