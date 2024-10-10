賴清德首次雙十演說：「中華人民共和國無權代表台灣」　陸外交部斥「台獨」謬論割裂兩岸歷史聯結 (16:10)

賴清德稱，其使命是保護台灣人生命財產安全，強化國防，跟民主國家肩並肩，共同發揮嚇阻力量，靠實力確保和平，讓世世代代皆能安身立命。此外，他的使命還有照顧2300萬名台灣人民的生活生計，積極發展經濟，擴大投資社會照顧，並且讓經濟發展的成功果實和全民共享。

毛寧強調，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。無論賴清德當局說什麼、做什麼，都改變不了兩岸同屬一個中國的客觀事實，更阻擋不了中國必然統一、也終將統一的歷史大勢。謀「獨」挑釁是死路一條。

毛寧稱，一個中國原則是國際關係基本準則和國際社會普遍共識。台灣從來就不是一個國家，也絕不可能成為一個國家，根本不存在所謂「主權」。（央視新聞/中央社）