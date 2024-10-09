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李強聽取8名經濟專家和企業家意見籲積極作為 (01:40)

國務院總理李強10月8日下午主持召開經濟形勢專家和企業家座談會，聽取對當前經濟形勢和下一步經濟工作的意見建議。

座談會上，粵開證券首席經濟學家羅志恆、北京大學國家發展研究院經濟學教授周其仁、中指控股CEO兼總裁黃瑜、中國社科院金融研究所副所長張明、廈門象嶼集團有限公司黨委書記兼董事長張水利、埃夫特智能裝備股份有限公司董事長兼總經理游瑋、江蘇省蘇豪控股集團有限公司黨委書記兼董事長周勇、深圳市創新投資集團有限公司董事長左丁等先後發言，就推動經濟持續回升向好提出意見建議。

在聽取發言後，李強說，既要認清大勢、堅定信心，也要正視困難、積極應對，有效解決經濟運行中的突出問題；在制定和實施政策時注重傾聽市場聲音、回應社會關切，持續提振發展信心。

李強強調，努力完成全年經濟社會發展目標任務；抓緊落實好穩經濟一攬子增量政策，對已出台的政策加快實施、確保早落地早見效，對正在研究的政策盡快拿出具體方案；跟蹤評估政策傳導效果，該優化的優化、該加力的加力。同時，李強要求結合謀劃明年經濟工作，研究儲備一批穩經濟、促發展的政策舉措，並根據經濟形勢變化適時推出。

「穩經濟的關鍵是穩企業。」李強指出，要切實做好助企紓困工作，指導各地用好各項惠企政策，堅決治理亂罰款、亂檢查、亂查封等問題，不斷優化營商環境，激發企業活力；李強希望各位企業家在開拓市場、穩定就業、擴大投資等方面積極作為，專家學者圍繞經濟運行中的新情況新問題多提前瞻性、建設性意見。（新華社）

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