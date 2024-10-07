三虎同遭發落  唐一軍、杜梓、竇萬貴被開除黨籍  (18:24)

中央委指，唐一軍長期違規接受宴請和旅遊活動安排，違規收受禮品禮金和消費卡，由他人支付應由個人支付的費用；瞞報個人有關事項，在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益並收受財物；利用職權幫助親屬承攬金融業務；違規干預、插手市場經濟活動和司法活動；家風不正，對配偶失管失教；大搞權錢交易，利用職務便利為他人在企業經營、公司上市、職務提拔、案件處理等方面謀利，並非法收受巨額財物。

杜梓違規選拔任用幹部並收受財物；違規收受禮金；腐化墮落，不注重家風建設，造成惡劣影響；利用職務便利為他人在工程承攬、煤炭資源配置、職務調整等方面謀利，並非法收受巨額財物。

竇萬貴貫徹黨中央重大決策部署打折扣、搞變通，違背民主集中制原則，投機鑽營，結交政治騙子；接受可能影響公正執行公務的宴請；跑官買官；違規收受禮金，利用職權為親友經營活動謀取利益；利用職務便利為他人在礦產資源開發、工程項目承攬、幹部選拔任用等方面謀利，並非法收受巨額財物。

另外，中紀委還通報貴州省紀委原副書記張平嚴重違紀違法被開除黨籍和公職。（中紀委網站）