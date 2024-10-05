中國學者研腦脊接駁  四肢癱瘓可望步態流暢 (18:06)

近年，有研究證實脊髓硬膜外電刺激，可以重新激活神經肌肉活動，促進脊髓損傷後的運動康復。2023年，瑞士洛桑聯邦理工學院開展了腦脊接口研究，通過採集、解碼腦部信號並對脊髓下肢相關區域進行電刺激，連接大腦和脊髓神經通路，使四肢癱瘓患者實現自主行走。但在腦電運動解碼、脊髓神經根個體化重建、系統集成與臨床應用等方面還存在許多不足。

復旦大學加福民團隊採用紅外線動作捕捉、肌肉電流傳遞、慣性傳感器等技術，構建健康步態以及多種異常步態數據集，建立算法模型，實現跨人群、跨模態、跨類型的步態軌跡追蹤，為腦脊接口技術奠定基礎。

現有腦脊接口解決方案採用多設備植入模式，需分別在大腦左右側運動皮層，植入兩台腦電採集設備、在脊髓植入一台脊髓刺激設備。加福民團隊提出「三合一」的系統設計方案，將三台設備集成為一台顱骨植入式微型設備，減小患者術後創口的同時，也能實現「採集與刺激一體化」。這個方案可將解碼過程由體外轉入體內，實現百毫秒級別的解碼速度和刺激指令輸出——正常人的反應時間為200毫秒左右，這意味在未來，脊髓損傷患者的行走步態將更加自然流暢。（中新社）