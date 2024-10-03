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出生人口急跌  湖南要幫產科兒科醫師「轉型換工作」 (17:26)

為應對出生人口數快速下降，湖南省最新要求，針對當前及未來部分產科兒科醫生過剩的困境，加強培訓和就業服務，幫助產科兒科醫生實現轉型、換崗。

據湖南省衛健委9月26日在官網刊發《對省政協十三屆二次會議第1134號提案的答覆》披露，近年湖南省出生人口數量變化急劇，2017年達到頂峰83.5萬，2023年快速降為37.37萬，降幅達55.25%，人口出生率持續下滑、新生兒數量減少，引起全省產科、兒科醫療資源發生系列變化。

對於湖南省政協委員提出，逐步對婦幼保健公衛職能進行剝離的建議，衛健委提到，目前湖南省有137間婦幼保健機構，均屬於政府主辦、不以營利為目的。婦幼保健機構獨立法人資格不能變；不得借改革之名變相取消或合並婦幼保健機構。

對於接下來的工作目標和計劃，湖南省政府提出了三項舉措。一是出台相應政策，調整省內產科兒科醫療資源配置標準，合理轉移過剩資源。二是推動婦幼醫療資源與康復護理、醫養結合等專科資源協同發展，統籌省內高水平醫院，幫扶薄弱地區婦幼保健機構。

《答覆》提到，加強教育培訓，針對當前及未來部分產科兒科醫生人員過剩、面臨轉型換崗的困境，加強培訓和就業服務，幫助產科兒科醫生實現轉型換崗。（湖南省衛健委）

相關字詞﹕湖南 人口下降

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