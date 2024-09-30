國慶招待會  習近平：前進道路必有險阻  要登絕頂莫辭勞 (20:48)

習近平表示，台灣是中國的神聖領土，兩岸人民血脈相連、血濃於水。「我們要堅持一個中國原則和『九二共識』，深化兩岸經濟文化交流合作，促進兩岸同胞心靈契合，堅決反對『台獨』分裂活動。實現祖國完全統一，是海內外中華兒女的共同心願，是大勢所趨、大義所在、民心所向，歷史的車輪誰都無法阻擋！」

習近平強調，推進中國式現代化，必須堅持中國共產黨領導，必須堅持中國特色社會主義道路，必須堅持以人民為中心，必須堅持走和平發展道路。他指出，要始終堅持黨總攬全局、協調各方的領導核心作用，堅決維護黨中央權威和集中統一領導；要始終堅定「道不變、志不改」的決心和意志，深入貫徹黨的基本理論、基本路線、基本方略，進一步全面深化改革、擴大開放，着力推動高質量發展，努力把國家發展進步的命運牢牢掌握在中國人民手中。

習近平稱，經過75年的艱苦奮鬥，中國式現代化已經展開壯美畫卷並呈現出無比光明燦爛的前景；同時，前進道路不可能一馬平川，必定會有艱難險阻，可能遇到風高浪急甚至驚濤駭浪的重大考驗。「南嶽衡山有副對聯說得好：『遵道而行，但到半途須努力；會心不遠，要登絕頂莫辭勞』。我們要居安思危、未雨綢繆，緊緊依靠全黨全軍全國各族人民，堅決戰勝一切不確定難預料的風險挑戰。任何困難都無法阻擋中國人民前進的步伐！」（新華社）