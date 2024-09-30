明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時兩岸

國慶招待會  習近平：前進道路必有險阻  要登絕頂莫辭勞 (20:48)

慶祝中華人民共和國成立75周年招待會9月30日晚在人民大會堂隆重舉行，國家主席習近平發表講話，他說，實現中華民族偉大復興，是包括香港同胞、澳門同胞、台灣同胞在內的全體中華兒女的共同願望。「我們將全面準確、堅定不移貫徹『一國兩制』、『港人治港』、『澳人治澳』、高度自治的方針，堅定不移維護和促進香港、澳門長期繁榮穩定。有偉大祖國作堅強後盾，香港同胞、澳門同胞一定能夠創造更加美好的未來！」

習近平表示，台灣是中國的神聖領土，兩岸人民血脈相連、血濃於水。「我們要堅持一個中國原則和『九二共識』，深化兩岸經濟文化交流合作，促進兩岸同胞心靈契合，堅決反對『台獨』分裂活動。實現祖國完全統一，是海內外中華兒女的共同心願，是大勢所趨、大義所在、民心所向，歷史的車輪誰都無法阻擋！」

習近平強調，推進中國式現代化，必須堅持中國共產黨領導，必須堅持中國特色社會主義道路，必須堅持以人民為中心，必須堅持走和平發展道路。他指出，要始終堅持黨總攬全局、協調各方的領導核心作用，堅決維護黨中央權威和集中統一領導；要始終堅定「道不變、志不改」的決心和意志，深入貫徹黨的基本理論、基本路線、基本方略，進一步全面深化改革、擴大開放，着力推動高質量發展，努力把國家發展進步的命運牢牢掌握在中國人民手中。

習近平稱，經過75年的艱苦奮鬥，中國式現代化已經展開壯美畫卷並呈現出無比光明燦爛的前景；同時，前進道路不可能一馬平川，必定會有艱難險阻，可能遇到風高浪急甚至驚濤駭浪的重大考驗。「南嶽衡山有副對聯說得好：『遵道而行，但到半途須努力；會心不遠，要登絕頂莫辭勞』。我們要居安思危、未雨綢繆，緊緊依靠全黨全軍全國各族人民，堅決戰勝一切不確定難預料的風險挑戰。任何困難都無法阻擋中國人民前進的步伐！」（新華社）

相關字詞﹕編輯推介 國慶招待會 習近平 溫家寶

上 / 下一篇新聞