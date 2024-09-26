中央政治局部署經濟工作　促進房地產市場止跌回穩 (14:45)

中共中央政治局9月26日召開會議，分析研究當前經濟形勢，部署下一步經濟工作。會議指出，當前經濟運行出現一些新的情況和問題，要全面客觀冷靜看待，正視困難、堅定信心，切實增強做好經濟工作的責任感和緊迫感，要努力完成全年經濟社會發展目標任務。