中央政治局部署經濟工作　促進房地產市場止跌回穩 (14:45)

中共中央政治局9月26日召開會議，分析研究當前經濟形勢，部署下一步經濟工作。會議指出，當前經濟運行出現一些新的情況和問題，要全面客觀冷靜看待，正視困難、堅定信心，切實增強做好經濟工作的責任感和緊迫感，要努力完成全年經濟社會發展目標任務。
會議強調，要保證必要的財政支出，切實做好基層「三保」（保基本民生、保工資、保基層政府運轉）工作；要促進房地產市場止跌回穩，對商品房建設要嚴控增量、優化存量、提高質量，加大「白名單」項目貸款投放力度，支持盤活存量閒置土地；要回應群眾關切，調整住房限購政策，降低存量房貸利率，抓緊完善土地、財稅、金融等政策，推動構建房地產發展新模式；要努力提振資本市場，大力引導中長期資金入市，打通社保、保險、理財等資金入市堵點。要支持上市公司並購重組，穩步推進公募基金改革，研究出台保護中小投資者的政策措施。
會議指出，要幫助企業渡過難關，進一步規範涉企執法、監管行為；要出台民營經濟促進法，為非公有制經濟發展營造良好環境；要把促消費和惠民生結合起來，促進中低收入群體增收，提升消費結構；要加大引資穩資力度，抓緊推進和實施製造業領域外資准入等改革措施，進一步優化市場化、法治化、國際化一流營商環境。（新華社）