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會見德國、匈牙利外長  王毅：濫徵關稅不符合任何一方利益 (23:42)

中國外交部長王毅當地時間9月24日在紐約會見德國外長貝爾伯克。針對中歐關係，王毅強調將經貿問題政治化，濫徵關稅不符合任何一方利益，不利於世界的綠色轉型。

王毅表示，明年是中國和歐盟建交50周年，中歐關係半個世紀的歷程充分說明，加強中歐合作符合雙方利益，也有利於世界的穩定；中歐關係的基礎在於互利合作，雙方經濟高度互補，可以實現一加一大於二；希望德國和歐盟堅持開放合作，堅持對話協調，妥善處理有關問題，共同維護國際貿易規則和公平競爭環境。

貝爾伯克表示，德方同樣認為應堅持自由貿易和公平競爭，通過開放透明的對話協商解決遇到的問題，維護國際貿易規則和秩序；作為世界上最大的單一市場，歐盟應努力保持市場開放。

王毅也會見了匈牙利外長西雅爾多。王毅說，中方始終認為，中歐是伙伴而不是對手，中歐關係的基調是合作而不是競爭，發展前景是共贏而不是對抗；保護主義做法只會損害歐洲消費者利益，加劇中歐貿易緊張，通過協商妥善解決矛盾分歧才是正確出路；希望歐盟採取更為務實理性對華政策，推動中歐關係健康穩定發展。

西雅爾多表示，完全同意歐中是伙伴不是對手，應當合作而不是競爭；加徵關稅解決不了問題，只會導致雙輸；歐洲國家提升競爭力需要中國，歐中經貿合作將幫助歐洲更好地發展；匈牙利願為推動歐中關係穩定發展做出積極努力。（中國外交部網站）

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