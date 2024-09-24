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日本外務省明年增撥3.5億日圓強化在華日本人學校安保 (01:27)

針對深圳日籍學童遇害等事件，正在北京訪問的日本外務副大臣柘植芳文，9月23日在日本駐華大使館與中國日本商會、北京日本人俱樂部和北京日本人學校的相關人員進行了交流。

柘植概述了日本政府針對此事件採取的額外措施，首先，作為緊急措施，將從目前的外務省預算中撥款約4300萬日圓（約233萬港元），用於加強所有12所在華日語學校的安保，增加保安人員並提供校車上下車服務和學校周邊安全防範等。在明年的預算請求中，政府要求比前一年增加約3.5億日圓（約1900萬港元），用於支付各地區日本學校保安乘坐校車的費用。

會談開始前，全體與會者默哀一分鐘，向罹難兒童及其家屬表達哀悼。柘植表示，已經收到了大家的殷切呼聲和要求的詳細報告，正在非常認真地對待。

中國日本商會會長本間哲朗表示，商會對此次事件極為重視，繼6月份蘇州日本人母子遇襲事件後，接二連三的發生此類事件，令人極為遺憾。日本企業員工及其家屬的安全是企業繼續在華經營業務的根本，駐日總公司也表達了關注。日本駐華總公司也表達了他們的憂慮，約10萬名在中國的日本居民的安全，並再次要求提供有關此案的詳細資訊。其他與會者也說明了北京日本人社群的強烈關注和焦慮，並向日本政府提出請求。

中國外交部副部長孫衛東23日會見日本外務副大臣柘植芳文時，對深圳日本人學校男童遇襲身亡表示遺憾和痛惜，向男童家屬表示慰問，強調這是一宗孤立的個案，中國是法治國家，一直並將繼續采取有效措施，保障所有在華外國公民的安全。

兩國副外長還就雙邊關係和共同關心的問題交換意見。孫衛東對近期日方在美日印澳「四邊機制」領導人會議、日美領導人會晤期間涉華消極動向表示嚴重關切，要求日方在台灣、涉海等問題上謹言慎行，把一個中國原則體現在實際政策和具體行動上，停止在南海問題上對中方指手畫腳，不得做南海的攪局者和肇事方。

孫衛東重申中方反對福島核污染水排海的一貫立場，敦促日方全面完整准確落實中日雙邊共識，確保對核污染水的長期國際監測和中方獨立取樣監測得以有效實施。

柘植也提出了東海局勢、中國近期在日本周邊的軍事活動、扣押日本公民等問題，要求中方回應。雙方同意繼續保持日中外交部門的溝通。

（日本外務省網站、中國外交部網站）

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