日副外相要求中方管控網絡反日帖子  林劍：中國沒有「仇日教育」 (20:42)

孫衛東稱該案件令人震驚，表示遺憾和痛心，有意為遺屬提供必要的援助。他還表態保障包括日本人在內的所有外國公民的安全。他指出兒童是所有國家都優先保護的對象，強調堅決懲治暴力。

柘植指出日中兩國政府應採取具體對策，例如日本駐外公館與設有日本人學校的中國各地警方交換信息、根據學生上下學方式採取安全對策、以及強化在緊急情況發生之際的初期應對合作。

中國外交部發言人林劍在記者會上回應，關於深圳日本人學校男童遇襲身亡事件，外交部副部長孫衛東和日本外務副大臣柘植芳文雙方肯定彼此為妥善、冷靜處理這一不幸事件所做努力，同意保持溝通，「避免偶發個案影響兩國關係」。中方將繼續就善後事宜向家屬盡可能提供便利與協助。

針對日方要求管控中國網絡社交媒體上的反日言論，林劍表示，「我想告訴你的是，在中國沒有所謂『仇日教育』。」他強調，深圳日本人學校男童遇襲事件後，不少當地市民去獻花悼念，反對暴力，祈願中日兩國人民世代友好。「我們主張以史為鑒，不是為了延續仇恨，而是為了不讓戰爭悲劇重演，珍愛來之不易的和平，更好面向未來。」（共同社、中國外交部）