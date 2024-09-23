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駐美大使謝鋒：中國的發展從來不是誰的「恩賜」 (16:52)

據中國駐美國大使館網站今（23日）發布消息，9月22日，中國駐美國大使謝鋒在華盛頓僑界慶祝中華人民共和國成立75周年暨中美建交45周年晚宴上發表致辭。謝鋒表示，中國的發展，是勤勞智慧的中國人民艱苦奮鬥幹出來的，也得益於一個總體和平穩定的外部環境，從來不是誰的「恩賜」、靠搭誰的「便車」，也從來不以犧牲他國利益為代價。

謝鋒說，相互尊重、平等相待是國與國相處的應有之義，首先要樹立正確認知。中美各自的成功是彼此的機遇，將中國視為「假想敵」進行遏制打壓，忽視了中國是有着5000多年悠久歷史的文明古國，低估了中國人民捍衛國家利益的堅強決心，歪曲了中國堅持和平發展的戰略意圖，也違背了大多數國家不愿在中美之間選邊站隊的心聲，只會導致「自我實現的預言」。

謝鋒表示，作為世界前兩大經濟體，中美衝突對抗害人害己、世界遭殃。中國堅定不移走好自己的路、辦好自己的事，永遠不稱霸、永遠不搞擴張，同時中國有必須維護的利益、必須堅守的底線。台灣、民主人權、道路制度、發展權利是中方在中美關係中劃出的四條紅線。任何侵犯中國國家主權、破壞中國領土完整的圖謀，任何顛覆中國特色社會主義道路和制度的圖謀，任何阻撓中國發展進程的圖謀，注定不會得逞。 

（綜合報道）

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