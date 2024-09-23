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國安部：台獨網軍「匿名者64」對陸港澳發動網攻　3人被立案偵查 (09:41)

國安部今日（23日）在微信公眾號發文稱，一個名為「匿名者64」的黑客組織，今年以來針對大陸和港澳地區頻繁開展網絡攻擊，試圖獲取有關入口網站、戶外電子屏幕、網絡電視等控制權限，進而非法上傳、插播詆譭大陸政治制度和大政方針的內容，散佈謠言。國家安全機關採取行動，確認「匿名者64」是「由台獨勢力豢養的一支網軍」。

國安部在文章中指出，「匿名者64」去年6月註冊社交媒體帳號，是台灣資通電軍下屬的網絡戰聯隊網路環境研析中心，專職負責對大陸實施網路認知戰、輿論戰。文中稱，該組織的攻擊目標涉及戶外電子屏幕、網路電視等連網設備，以及新聞媒體、航空公司、大專院校等入口網站，成立以來在社交媒體發布過70餘條動態，展現所謂網攻「戰果」，但均是誇大其詞。

文中指出，台灣資通電軍是台灣當局於2017年6月主導建立的「第四軍種」，2022年改革為台方國防部直屬機構，主要承擔電子作戰、資訊作戰、網絡作戰及軍線維護管理等職能，是台灣當局對大陸實施網絡戰的主力。

文中也披露，國家安全機關鎖定了實施相關網攻活動的台灣人員身分，包括台灣資通電軍現役人員羅俊銘、洪莉棋、廖韋綸，已依法對三人立案偵查，並公開3人照片。（國安部微信公眾號）

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