國安部：台獨網軍「匿名者64」對陸港澳發動網攻　3人被立案偵查 (09:41)

國安部今日（23日）在微信公眾號發文稱，一個名為「匿名者64」的黑客組織，今年以來針對大陸和港澳地區頻繁開展網絡攻擊，試圖獲取有關入口網站、戶外電子屏幕、網絡電視等控制權限，進而非法上傳、插播詆譭大陸政治制度和大政方針的內容，散佈謠言。國家安全機關採取行動，確認「匿名者64」是「由台獨勢力豢養的一支網軍」。

國安部在文章中指出，「匿名者64」去年6月註冊社交媒體帳號，是台灣資通電軍下屬的網絡戰聯隊網路環境研析中心，專職負責對大陸實施網路認知戰、輿論戰。文中稱，該組織的攻擊目標涉及戶外電子屏幕、網路電視等連網設備，以及新聞媒體、航空公司、大專院校等入口網站，成立以來在社交媒體發布過70餘條動態，展現所謂網攻「戰果」，但均是誇大其詞。