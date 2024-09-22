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紅山文化考古新成果發布  一次性出土百餘件玉器  (17:22)

今天（22日）上午，在「紅山文化」命名70周年研討會上，內蒙古赤峰市敖漢旗元寶山紅山文化積石冢最新考古成果首次向社會公布。其中，首次發現了「南方北圓、南壇北冢」的墓葬兼祭祀為一體的建筑遺存，並一次性出土了百餘件紅山文化玉器，幾乎覆蓋了紅山文化玉器的所有類型。

央視新聞報道，冢內M15出土的玉龍，是目前中國考古發掘出土的體量最大的紅山文化玉龍。同時還發現了與凌家灘文化玉冠飾相似的器物，填補了內蒙古自治區紅山文化出土玉器考古研究的空白，也為探索河套地區龍山時代「藏玉於墻」現象來源提供了新的線索。

凌家灘文化分布地點在長江中下游的巢湖地區，位於安徽省含山縣銅閘鎮凌家灘村，遺址約5800至5300年前為一處大型新石器時期晚期聚落。而紅山文化是中國北方地區新石器時代晚期的考古學文化，發端於距今6500年前後，大約在距今5800年進入古國文明階段。 

專家介紹，在如滿天星斗般的中華文明中，紅山文化是其中璀璨的一顆，其反映的多元一體、兼收並蓄的文化特質，奠定的龍圖騰、玉為尊的文化傳統，形成的天人合一、尊祖崇宇的宇宙觀和社會觀，已經成為中華文明的有機組成。紅山文化的形成、發展、變遷及其後續影響，是中華文明起源研究的重要組成部分，也為中華文明多元一體的形成與演變提供了重要線索。

（央視新聞）

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