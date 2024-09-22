紅山文化考古新成果發布  一次性出土百餘件玉器  (17:22)

央視新聞報道，冢內M15出土的玉龍，是目前中國考古發掘出土的體量最大的紅山文化玉龍。同時還發現了與凌家灘文化玉冠飾相似的器物，填補了內蒙古自治區紅山文化出土玉器考古研究的空白，也為探索河套地區龍山時代「藏玉於墻」現象來源提供了新的線索。

凌家灘文化分布地點在長江中下游的巢湖地區，位於安徽省含山縣銅閘鎮凌家灘村，遺址約5800至5300年前為一處大型新石器時期晚期聚落。而紅山文化是中國北方地區新石器時代晚期的考古學文化，發端於距今6500年前後，大約在距今5800年進入古國文明階段。

專家介紹，在如滿天星斗般的中華文明中，紅山文化是其中璀璨的一顆，其反映的多元一體、兼收並蓄的文化特質，奠定的龍圖騰、玉為尊的文化傳統，形成的天人合一、尊祖崇宇的宇宙觀和社會觀，已經成為中華文明的有機組成。紅山文化的形成、發展、變遷及其後續影響，是中華文明起源研究的重要組成部分，也為中華文明多元一體的形成與演變提供了重要線索。

（央視新聞）