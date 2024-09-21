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董必武秘書  前最高法院院長任建新逝世 (20:30)

曾任中共中央政法委員會書記、最高法院院長的任建新，9月21日逝世，享年99歲。

新華社報道，「中國共產黨的優秀黨員，久經考驗的忠誠的共產主義戰士，我國政法戰線的傑出領導人，中國共產黨第十四屆中央書記處書記，中央政法委員會原書記，中國人民政治協商會議第九屆全國委員會副主席，最高人民法院原院長任建新同志，因病於2024年9月21日13時33分在北京逝世，享年99歲」。

據中國法學創新網披露，任建新曾任董必武秘書，此前還曾擔任中國法學會董必武法學思想研究會會長。董必武是中共創始人之一，也是中共第一代主要領導人之一。

任建新1925年8月生，山西襄汾人，1948年至1949年任華北人民政府秘書廳秘書；1949年至1954年任中央政法委員會辦公廳秘書，中央法制委員會秘書；1954年至1959年任國務院法制局秘書；1959年至1966年任中國國際貿易促進委員會（中國貿促會）科長、處長。

文化大革命期間曾下放五七幹校勞動，1971年起歷任中國貿促會法律部處長、部長，中國貿促會副主任、黨組副書記。

1983年任建新擔任最高法院副院長，1988年升任最高法院院長。1992年至1997年，任建新擔任中共中央書記處書記、最高法院院長、中央政法委書記。1998年3月當選全國政協副主席。（綜合報道）

相關字詞﹕任建新 董必武

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