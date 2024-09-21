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長沙通報湖南財政廳長遇害案  疑犯曾澳門賭博欠債1200萬 (18:41)

湖南省財政廳女廳長劉文傑9月19日離奇墮亡，終年58歲，2名疑犯也同場墮樓身亡。湖南長沙天心區公安分局9月20日晚通報，案件屬於入屋搶劫，2疑犯與劉文傑生前沒有交集，其中一名疑犯曾多次往返澳門賭博，欠債1200餘萬元人民幣。

通報稱，31歲男疑犯江X輝是湖南省平江縣浯口鎮人，平江縣天浩實業有限公司等單位法人、股東，2019年到2022年在外省從事家具生意，其間多次往返澳門賭博欠債。另一名35歲男疑犯江X，與江X輝同為浯口鎮人。

初步查明，9月18日下午2時57分，江X輝、江X進入劉文傑所住屋苑踩點，直至19日凌晨零時27分，離開屋苑到對面酒店頂樓樓梯間過夜。

19日上午6時49分、7時7分，江X輝、江X先後進入屋苑，在劉文傑所住樓層的13樓樓梯間蹲守。

劉文傑離家開門時，江X輝、江X持刀將其劫持進入房間。周邊監控錄像顯示，9時12分，劉文傑與江X從陽台上同時墜樓（陽台上有搏鬥痕跡）。

9時17分，江X輝將兩個窗簾打結，綁在陽台中間的窗框處，企圖通過窗簾下滑至12樓逃離現場時墜樓身亡。

儘管劉文傑被2名疑犯劫持在家中的2小時情況不明，不過經現場勘查，劉文傑家中家具、衣物被大面積翻動；同時，在13樓樓梯間發現疑犯遺留的2個黑色雙肩背包，在背包中發現帶掛鉤的彩色尼龍繩1條（約3米）、橡膠手套、鉗子等作案工具。

警方表示，案件仍在進一步偵辦中。

此前外傳2名疑兇江燚輝、江輝與劉文傑有工作關聯，江燚輝是平江縣政協委員，其天浩實業公司經營市政工程建設項目投資。網傳二人喬裝保安、清潔工潛入，向劉討債未果後行兇。長沙芙蓉區公安分局對一名案發後編造不實信息的60歲男子行政拘留10天。（綜合報道）

相關字詞﹕編輯推介 長沙 財政廳長 湖南 劉文傑 澳門

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