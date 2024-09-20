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中美經濟工作組第五次會議  中方表達涉俄制裁等關切 (23:47)

中美經濟工作組9月19日至20日在北京舉行第五次會議，央視報道，中方就美對華加徵關稅、對華投資限制、涉俄制裁、打壓和影響中方企業利益等表達了嚴正關切；雙方同意繼續保持溝通。中國財政部長藍佛安與美方簡短寒暄並合影。

此次會議由中國財政部副部長廖岷與美國副財長尚博（Jay Shambaugh）共同主持，兩國經濟領域相關部門到會交流。中美雙方遵照雙方牽頭人三藩市會談和廣州會談達成的共識精神，就兩國宏觀經濟形勢與政策、應對全球性挑戰、雙方關切等議題進行了坦誠、務實、建設性的溝通。

中美經濟工作組舉行第四次會議是4月16日在美國華盛頓舉行，當時中方就美對華經貿限制措施表達了關切，並就產能問題作出進一步回應。

另外，中國國務院副總理、中美經貿中方牽頭人何立峰9月20日在北京會見夏包一行。何立峰表示，中美雙方應落實好兩國元首三藩市會晤和今年4月份通話重要共識，保持經濟領域溝通交流，加強宏觀經濟政策協調，在平等和相互尊重基礎上妥處彼此關切，推動中美經濟關係穩定健康發展。

尚博轉達了中美經貿美方牽頭人、美國財政部長耶倫（Janet Yellen）的口信，表示美方願與中方保持經濟領域溝通，發展健康的中美經濟關係。（綜合報道）

 

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