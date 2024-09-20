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全國政協成立75周年大會  習近平發表講話 李瑞環缺席 (19:38)

中共中央、全國政協9月20日上午在全國政協禮堂隆重舉行慶祝中國人民政治協商會議成立75周年大會，國家主席習近平出席大會並發表講話，中共中央政治局常委李強、趙樂際、蔡奇、丁薛祥、李希，國家副主席韓正出席大會，全國政協主席王滬寧主持大會。

央視新聞聯播畫面顯示，前全國政協主席李瑞環沒有出席，其他前全國政協主席賈慶林、俞正聲、汪洋都有在主席台就坐。

李瑞環本月中剛滿90歲，他是天津人，曾任天津市委書記、中央書記處書記等職，1993年至2003年擔任全國政協主席。2022年中共二十大召開時，李瑞環也有出席。

習近平發表講話時指出，新時代新征程，人民政協要發揚優良傳統，牢記政治責任，堅持黨的領導、統一戰線、協商民主有機結合，充分發揮專門協商機構作用，為推進中國式現代化廣泛凝聚人心、凝聚共識、凝聚智慧、凝聚力量。

習近平要求人民政協加強對黨外知識分子、非公有制經濟人士、新的社會階層人士和宗教人士的政治引領，廣泛團結聯繫海外僑胞，著力畫好強國建設、民族復興的最大同心圓。密切同愛國愛港愛澳政團社團、各界代表人士的聯繫，助力香港、澳門更好融入國家發展大局，在國家對外開放中更好發揮作用。全面貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，深化兩岸各領域融合發展，促進兩岸同胞心靈契合，堅決反對任何形式的「台獨」分裂活動。

他說，廣大政協委員要珍視政治身份，錘鍊政治品格，提高政治能力，強化使命和責任擔當，自覺投身凝心聚力、決策諮詢、協商民主、國家治理第一線的具體實踐。（央視）

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