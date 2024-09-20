台罐頭廠東主與港黑幫合作  吸港人赴台旅遊運毒 (18:19)

刑事局偵查第三大隊第二隊長陳彥宇表示，6月間接獲財政部關務署通報，疑有國際包裹內藏毒品，獲報後共同組專案小組偵辦，發現疑有香港黑幫走私毒品抵台，布線調查。

刑事局查出，在台南市開設罐頭工廠的台灣籍張姓男子（29歲）透過渠道結識香港黑幫，並由香港籍郭姓女子（22歲）接洽，認為可透過走私氯胺酮抵台販售牟利。

張姓男子涉與香港黑幫合作，從瑞士寄出品項為浴鹽的國際包裹抵台，並提供費用讓香港籍黎姓男子（23歲）及其女友赴台遊玩，黎男等2人在6月初抵台入住西門町附近旅社，隨後前往大安區郵局領取包裹。

黎姓男子的女友當天離境，黎男攜帶藏有10.2餘公斤的氯胺酮包裹，從台北搭高鐵南下至台南，抵達台南後，張姓男子指派2名「小弟」前來接頭，順便取走包裹後，把毒品帶至張男的工廠等處。

警方專案小組見時機成熟，前往台南市等處拘捕8名疑犯，並搜出市價約3000萬元新台幣（約743萬港幣）、約10公斤氯胺酮等贓證物。

警方依違反毒品危害防制條例等罪嫌把張男等8人移送台北地檢署偵辦，張男及其「小弟」與香港籍黎姓男子被法院裁定羈押。（中央社）