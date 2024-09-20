中日就福島核污水排放達共識　中方逐步恢復日本水產品進口　日方同意中國獨立取樣監測 (14:49)

另外，日方明確將切實履行國際法義務，盡最大努力避免對人體和環境造成負面影響，持續進行海洋環境及海洋生態影響評估。中日雙方亦一致同意，基於科學持續進行建設性對話，妥善處理涉及排放的關切。

外交部：非立即全面恢復日水產進口

外交部發言人毛寧今日在例行記者會上強調，中日雙方達成共識文件，並不意味中方立即全面恢復日本水產品進口，中方會在有效參與監測活動、實施獨立取樣並確認結果後，基於科學證據着手調整措施。中方將與日方進行技術磋商，在中方的要求得到充分滿足的前提下，逐步恢復符合規準的日本水產品進口。

毛寧亦稱，中方堅決反對日方擅自啟動核污水排海的立場沒有改變，是次發表共識是為了敦促日方切實履行國際法義務和安全監管主體責任，盡最大努力避免對環境和人體產生負面影響，有效防範排海的潛在風險。中方希望國際社會，特別是利害關係人一起嚴格監督日方履行承諾。（中國外交部網站/澎湃新聞）