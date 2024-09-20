在京出席簽約儀式 李家超：香港全力推進新型工業化 (01:33)

李家超出席工業和信息化部（工信部）與香港特別行政區政府《關於發展新質生產力推進新型工業化的合作協議》簽署儀式。他發言時說，特區政府積極培育新興產業，使香港成為新技術、新產品、新模式的孕育地；正全力推進新型工業化，提升整體產業的競爭力。

李家超提到，香港是亞洲唯一擁有五所百強大學的城市，基礎科研實力雄厚，同時擁有高度法治化、市場化、國際化的營商環境，各個領域可以實現優勢互補，共同建設新質生產力；「我們全力培育更多科技產業，吸引支持實體經濟的新型工業企業落戶香港」，為創科生態圈實現可持續發展。他感謝中央多年來對香港創科和新型工業發展的堅定支持，今天特區政府與國家工信部簽署合作協議，是推動香港融入國家發展大局的重要一步。

工信部長金壯龍在簽約儀式上指出，以簽署合作協議為契機，加強常態化交流溝通，深化人工智能先進製造、綠色低碳、新能源和新材料生物醫藥、數字經濟等領域的合作，支持香港建設國家級科創平台和產業基地，共同參與國際標準制定，暢通高端創新人才流動，加快科技型中小企業成長，培育發展新的生產力，助力香港發展經濟、改善民生，實現高質量發展。（明報記者 王佩凡）