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台東蝸牛小米糉釀集體食物中毒3死　食剩糉驗出劇毒農藥 (13:08)

台灣台東縣金峰鄉近日發生集體食物中毒案，12人先後吃過蝸牛小米糉後出現嘔吐及抽搐，送院治療，其中3人死亡，6人仍在加護病房留醫，餘下3人已出院。衛生福利部今日（19日）公布，初步在食剩的蝸牛小米糉中驗出有機磷「托福松」，屬劇毒農藥。

周二（17日）傍晚，金峰鄉賓茂部落一名83歲曾姓老婦吃過自製的蝸牛小米糉後出現抽搐，送院搶救後不治。當晚約30名親友到老婦家守靈，家屬向守靈親友提供老婦所做的小米糉，部分人吃下。至翌日凌晨陸續有人因出現嘔吐、抽搐入院，其中6人送院途中陷入昏迷。一名36歲女子及一名76歲女子其後不治。

當局檢走老婦家中吃剩的小米糉、用剩的蝸牛及血桐葉檢驗，結果在吃剩的小米糉驗出劇毒農藥「托福松」，蝸牛及血桐葉則未有驗出。

中央社報道，典型的有機磷殺蟲劑中毒症狀包含昏迷或半昏迷、呼吸或嘔吐物中有濃烈農藥味、局部肌肉抽動、瞳孔成針瞳等。急性症狀常於5至30分鐘內出現。位於桃園市的林口長庚毒物中心主任顏宗海表示，有機磷屬於殺蟲劑，中毒病例很常見，最快數分鐘內導致中毒，大量攝入極可能致死。

今次涉事的小米糉是原住民魯凱族與排灣族的傳統食物，稱為「阿粨」或「阿拜」，內餡主要是豬肉，也可自行就地取材，其中包裹蝸牛屬常見，但使用血桐葉則不多。（中央社／聯合新聞網）

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