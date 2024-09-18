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即時兩岸

大陸取消對台34項農產品零關稅政策   國台辦：強烈支持 (22:11)

財政部網站今（18日）發布消息，台灣地區單方面對大陸產品出口採取歧視性的禁止、限制等措施，嚴重阻礙兩岸經貿合作。國務院關稅稅則委員會近日發布公告，自9月25日起，停止執行對原產於台灣地區的鮮水果、蔬菜、水產品等34項農產品免徵進口關稅政策，相關農產品進口關稅按現行有關規定執行。國台辦表示，對此表示強烈支持。目前，台方暫未就此作出回應。 

新華社報道，大陸自2005年8月1日和2007年3月20日起，分兩批對原產於台灣地區的鮮水果、蔬菜、水產品等34項農產品免徵進口關稅。國務院台辦發言人陳斌華表示，陸方的行為，有力幫助台灣農產品開拓大陸市場，台灣農漁民從中獲得實實在在的好處。但賴清德當局上台以來，頑固堅持「台獨」立場，不斷進行謀「獨」挑釁，升高兩岸敵意對抗，阻礙兩岸交流合作，至今仍單方面限制大陸1000多項農產品輸入，嚴重損害兩岸同胞福祉。鑒此，國務院關稅稅則委員會近日發布前述公告，「我們對此表示強烈支持」。

陳斌華表示，搞「台獨」就沒有和平、沒有發展，只會「禍台」「害台」；支持「台獨」就是助紂為虐、自作自受，只會損害切身利益。希望包括農漁民在內的廣大台灣同胞認清民進黨當局推行「台獨」路線的極端危險性、危害性，積極維護台海和平穩定、推動兩岸關係和平發展，與大陸同胞一道共創中華民族綿長福祉。

（新華社）

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