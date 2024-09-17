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TikTok訴華府案開審  律師指史上首次禁特定者言論 (17:29)

美國聯邦上訴法院周一（16日）開始審理社交平台TikTok 控告美國政府違憲案。提出訴訟的TikTok一方強調，禁令侵犯了用戶獲美國憲法第一修正案賦予的言論自由權利。美國司法部檢察官則否認相關指控，重申政府的做法是為維護國家安全，亦沒有侵犯言論自由。

這起訴訟案源於美國總統拜登今年4月簽署的一項法律，該法律規定中國互聯網科技公司字節跳動必須在明年1月19日之前，出售或剝離TikTok 的美國資產，否則將在美國被禁。TikTok 之後入稟美國聯邦上訴法院，控告美方違反美國憲法下第一修正案所保障的言論自由，要求禁制有關法例。

據美國之音報道，哥倫比亞特區聯邦上訴法院三名法官分別聽取TikTok、字節跳動的律師陳詞，再由美國司法部的律師作出辯護。

代表TikTok 出庭的律師平卡斯（Andrew Pincus）在陳述中提到，美國政府沒有證明TikTok 構成國家安全風險，並且做法違憲。「這是歷史上第一次，國會明確針對特定的美國言論發表者，禁止其言論和1.7億美國人的言論。」

美國政府律師坦尼（Daniel Tenny）在庭上表示，TikTok 對美國用戶數據的大量收集，對美國的國家安全構成威脅。「數據安全方面的理由是這一法案的基礎。這與美國公民受保護的言論保護無關」。

TikTok和美國司法部已要求法院在12月6日前做出裁決，以便任何一方在禁令生效前，有機會訴諸美國聯邦最高法院。（綜合報道）

 

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