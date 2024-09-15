菲海警船撤離仙賓礁　中國海警：將持續維權執法 (14:45)

菲律賓國家海事委員會主席貝薩明（Lucas Bersamin）周日發聲明稱，「馬格巴努亞號」在仙賓礁水域停留超過5個月，排除萬難完成防禦任務，正返回母港，以處理船員的醫療需要和維修船舶。

中國海警局新聞發言人劉德軍表示，4月17日以來，菲海警9701號船非法滯留中國仙賓礁近5個月，菲方行徑嚴重侵犯中國領土主權，嚴重違反《南海各方行為宣言》，嚴重破壞地區和平穩定。其間，中方依法對9701號船採取管控措施，菲方多次企圖組織強行運補均失敗。

中方續稱，上周六（14日）下午2時許，菲9701號船撤離中國仙賓礁潟湖。中方正告菲方，停止煽宣炒作、冒險侵權，與中方相向而行，維護《南海各方行為宣言》的嚴肅性和有效性。中國對包括仙賓礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，中國海警將依法在中國管轄海域持續開展維權執法活動，堅決維護國家領土主權和海洋權益。

「馬格巴努亞號」自今年4月中起在仙賓礁海域停留，菲方船在運送補給物資期間，曾與中方船發生擦碰。中菲兩國上周三（11日）舉行南海問題雙邊磋商機制團長會晤，中方重申在仙賓礁問題上的原則立場，敦促菲方立即撤離相關船。

（路透社／北京日報／中通社）