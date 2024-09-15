【圖輯】綠色科技登場服貿會  空心輪轂氫能電單車吸睛 (01:31)

在為期5天的服貿會上，與會企業紛紛拿出最新的技術成果，展示推動綠色低碳轉型經驗。

其中，一輛橙色的電單車引起了不少人圍觀，其輪轂沒有輻條支撐，而是空心的，營造出懸浮鏤空的視覺效果。現場廠商稱，這是全球首款量產無輻式超級氫能電單車，完全自主知識產權的無輻式空心輪轂結構設計，顛覆了延續千年的中軸結構，這種設計「比傳統的輪轂更為安全」。

據北京聚智合眾總裁方剛介紹，傳統的電單車輪轂重心在中間，急剎車時整個車頭容易翹起來，但無輻式空心輪轂結構重心和地面齊平，不容易出現這樣的情況。同時，傳統的輪轂在高速行駛時，輪子會形成一個風牆，如果側風吹過來會產生「死亡搖擺」，無輻式空心輪轂則不會出現這種情況。

該款無輻式超級氫能電單車搭載具有完全自主知識產權的第五代氫能混合動力系統，標準續航300公里，最高設計時速可達160公里，能耗僅相當於傳統產品的60%左右，符合未來低碳綠色交通的發展趨勢。（紅星新聞、新華社）在為期5天的服貿會上，與會企業紛紛拿出最新的技術成果，展示推動綠色低碳轉型經驗。（新華社）