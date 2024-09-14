大陸男子駕橡皮艇現身台灣新北  自稱寧波渡海千里逃債 (18:31)

新北市警、消獲報出動人員到場，經下海拉艇靠岸，檢視王男有脫水情形，協助他送醫急救，沒有大礙。他自稱是「寧波市牛尾塘」（亦有台媒稱是台州牛尾塘）人士，在大陸有負債，偷渡來台是為了自由，想到台灣重新生活。由於相關單位認為動機不單純，已帶回偵辦。寧波距離新北市林口區近500公里。

這是時隔3個月，再有大陸人士駕艇跨海偷渡台灣。台灣陸委會表示，依規定大陸人民非經台方機關許可，不得進入台灣。可被處以5年以下有期徒刑或併科新台幣50萬元以下罰金。

台灣海軍官校軍事科學部前教官呂禮詩質疑事件時機「怎麼那麼巧」？「投奔」的時間和上次大陸籍小艇闖進淡水河一樣發生在假日，且都在新北八里海灘、台北港及淡水河口的戍守台北政經中樞「防衛鐵三角」？

呂禮詩說，橡皮艇出現的位置在林口濱海公路後坑溪出海口附近。依據6月9日大陸快艇直衝淡水河口時，海巡署副署長謝慶欽說法指近岸雷達偵蒐範圍12海里；由此研判應該不至於看不到。

海巡署表示，大陸籍王姓男子搭乘橡皮艇目標較小，加上慢速航行或以漂流方式，導致雷達無法偵測，且經回放雷達也未發現不明航跡，因無紅外線熱顯像儀，無法偵測小型目標。（聯合報）