全國人大成立70周年大會  習近平：各級黨委要加強對人大工作的全面領導 (18:08)

習近平指出，堅持和完善黨委領導、人大主導、政府依託、各方參與的立法工作格局，加強重點領域、新興領域、涉外領域立法，提高立法質量，不斷完善中國特色社會主義法律體系；加快完善體現權利公平、機會公平、規則公平的法律制度，保障公民各項權利得到有效落實。

中共中央、全國人大常委會9月14日上午在人民大會堂舉行慶祝全國人民代表大會成立70周年大會，中共中央政治局常委李強、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希，國家副主席韓正出席。中共中央政治局常委、全國人大常委會委員長趙樂際主持大會，習近平發表了重要講話。

習近平在講話中提到，人民代表大會制度的建立，意味着「中國政治從根本上實現了由少數人掌握政權、絕大多數人受壓迫被剝削到中國共產黨領導、人民當家作主的偉大跨越，實現了中國政治制度的偉大變革」。實踐證明，人民代表大會制度是符合中國國情和實際、體現社會主義國家性質的好制度，是能夠有效凝聚全體人民力量一道推進中國式現代化的好制度。

習近平說，強調人民代表大會制度，是實現中國全過程人民民主的重要制度載體，必須堅持中國共產黨領導，必須堅持用制度體系保障人民當家作主，必須堅持全面依法治國，必須堅持民主集中制，必須堅持走中國特色社會主義政治發展道路，必須堅持推進國家治理體系和治理能力現代化，必須堅持充分發揮人大代表作用，必須堅持按照「四個機關」要求加強各級人大建設。（新華社）