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贈台270萬發1983年製造子彈  報告揭美國軍援「清理倉底貨」 (20:51)

美國國防部監察長9月11發布的一份報告披露，台灣去年12月收到美國「總統撥款權」（PDA）軍事援助物資「無法使用」（unserviceable），報告揭露270萬發子彈1983年產已經過期，超過3500組抗彈板和背心受潮發霉。

報告也附上多張照片，說明調查過程中，調查人員觀察到物資的包裝有的已解體、長霉，包覆在塑膠內的積水讓水損狀況進一步惡化、發霉。美國在台協會（AIT）官員指出，這讓台灣高層官員感到像在清理不需要的庫存。

2023年12月28日和29日，美國國防部向台灣運送了「無法使用」且包裝不良的裝備與彈藥。根據AIT人員表示，台灣收到120個棧板的物資裏面含有3000組受潮且發霉的抗彈板和500件防彈背心，美國陸軍坦克車輛和武器司令部（TACOM）官員建議不要穿戴這些裝備。

此外，台灣國防部在同月致信AIT，指出美國運送的彈藥包裝混亂，包括原裝、替代包裝和散裝彈藥，導致管理和清點困難。這批彈藥中包括約270萬發1983年製造的過期彈藥。此外，還發現6挺M240B機槍隨意地堆放在一個大紙箱內，未經包裝或防護。

台灣方面花了數周時間「打開包裝、晾乾並實施清點」這些受潮發霉的物資。（中時新聞網）

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