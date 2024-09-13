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張又俠 劉振立 董軍出席北京香山論壇歡迎晚宴 (01:13)

第十一屆北京香山論壇9月12日拉開帷幕，論壇當晚舉行歡迎晚宴，中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠出席並致辭。中央軍委委員、軍委聯合參謀部參謀長劉振立，國防部長董軍，以及出席論壇的100餘個國家、國際組織官方代表等1800餘名嘉賓參加晚宴。

張又俠表示，「我們真誠希望與會各方秉持公道正義理念，展現開放包容胸襟，利用北京香山論壇這個合作友誼的平台，在對話中增進了解、在交流中提升互信，碰撞出實現世界和平安全願景的更多智慧。」張又俠稱，中國軍隊願同各方一道，凝聚共識力量、攜手應對挑戰，通過更加廣泛而深入的軍事交流與合作，為促進地區穩定、維護世界和平作出新的更大貢獻。

當天稍早，國防部長董軍在北京分別會見來華出席北京香山論壇的智利、馬達加斯加、毛里塔尼亞、馬爾代夫、塔吉克斯坦、白俄羅斯、亞美尼亞國防部長，以及俄羅斯國防部副部長等多國官員。

白俄羅斯國防部長赫列寧說，白方願與中方繼續開展在聯合訓練、人員培訓等各領域交流合作，攜手將兩軍關係提升到更高水平。俄羅斯國防部副部長福明說，俄中關係對全球和地區安全穩定具有重要意義，俄方願與中方繼續開展務實交流與合作，為加強新時代俄中全面戰略協作伙伴關係貢獻力量。（新華社）

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