香山論壇舉行  解放軍中將：堅決粉碎侵犯中國海洋權益 (15:38)

何雷指出，美國就是搞陣營對抗，把別人推到第一線，當他的炮灰、馬前卒、手中槍。但是，到了一定的時候，美國迫不得已也會跳到前台，這種做法最後都不會得到任何結果，而且全世界大多數國家都是堅決反對的，重申解放軍「不會永遠有耐心」。

中國外交部副部長陳曉東同菲律賓外交部副部長拉扎羅昨日在北京共同舉行中菲南海問題雙邊磋商機制（BCM）團長會晤。中國外交部聲明稿指出，中方重申在仙賓礁問題上的原則立場，敦促菲方立即撤離有關船只。

菲律賓外交部的一份聲明稱，雙方同意繼續討論合作領域，特別是熱線機制、海岸警衛隊合作和海洋科技合作。

何雷證實，美國國防部副助理部長邁克爾·蔡斯(Michael Chase) 將出席香山論壇，希望對方訪華、與會期間，能更多地傾聽中國和中國軍隊的聲音，「我們希望發展以合作共贏為特色的中美關係」。

本屆香山論壇將接待來自90多個國家和國際組織的500多名代表，9月11日將舉行論壇開幕式，來自俄羅斯、巴基斯坦、新加坡、伊朗、德國等國的高級軍事代表參加圓桌討論。（法新社）

短片：論壇開幕前夕，軍事科學院原中將副院長何雷接受了「中國軍號」的專訪。