公安部原反恐專員劉躍進嚴重違紀違法被開除黨籍 (16:31)

經查，劉躍進喪失理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠不老實，對抗組織審查；無視中央八項規定精神，違規出入私人會所接受宴請；在組織函詢時不如實說明問題；違規收受禮金；私自留存涉密文件；毫無紀法意識，執法犯法，將公權力當作攫取私利的工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在企業經營、案件協調等方面謀利，並非法收受巨額財物。

通報稱，劉躍進嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

公開資料顯示，現年65歲的劉躍進出生於廣西桂林，湖南寧遠人。劉躍進長期在公安系統任職，最早在天津市公安局工作，官至副局長兼刑偵局局長，後調入公安部，曾任公安部辦公廳主任、公安部禁毒副局長（正局級）等職。

2014年11月，劉躍進擔任公安部部長助理。隔年5月，劉躍進擔任國家禁毒委副主任兼國家禁毒委辦公室主任，並於年底出任公安部首任、也是至今唯一一任的反恐專員，躋身副部級。從2018年至2023年，劉躍進擔任全國政協委員、外事委員會委員。

（綜合報道）