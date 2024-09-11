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公安部原反恐專員劉躍進嚴重違紀違法被開除黨籍 (16:31)

中央紀委國家監委網站今（11日）發布通報，經中共中央批准，中央紀委國家監委對十三屆全國政協委員劉躍進（副部長級）嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。依據有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予劉躍進開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

經查，劉躍進喪失理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠不老實，對抗組織審查；無視中央八項規定精神，違規出入私人會所接受宴請；在組織函詢時不如實說明問題；違規收受禮金；私自留存涉密文件；毫無紀法意識，執法犯法，將公權力當作攫取私利的工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在企業經營、案件協調等方面謀利，並非法收受巨額財物。

通報稱，劉躍進嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。 

公開資料顯示，現年65歲的劉躍進出生於廣西桂林，湖南寧遠人。劉躍進長期在公安系統任職，最早在天津市公安局工作，官至副局長兼刑偵局局長，後調入公安部，曾任公安部辦公廳主任、公安部禁毒副局長（正局級）等職。 

2014年11月，劉躍進擔任公安部部長助理。隔年5月，劉躍進擔任國家禁毒委副主任兼國家禁毒委辦公室主任，並於年底出任公安部首任、也是至今唯一一任的反恐專員，躋身副部級。從2018年至2023年，劉躍進擔任全國政協委員、外事委員會委員。 

（綜合報道）

 

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