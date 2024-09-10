國足住豪華酒店備戰沙特  球迷門外拉橫額「丟人現眼」 (17:15)

多張網傳照片顯示，印有「中國國家男子足球隊」的大巴7日停在大連富力希爾頓酒店門口。《足球報》也證實，國足的確選擇了該酒店入住。

內地媒體9月10日以消費者身分咨詢大連富力希爾頓酒店，工作人員表示如果9月11日入住，行政雙床房的價格為1400多元，「基礎雙床已經訂滿了，目前還有行政雙床房，住兩晚的話，平均每晚價格1400元，含早餐。」

據工作人員介紹，普通的希爾頓雙床房近日均客滿，平時價格在900元左右。至於國足球員住的是基礎雙床房還是行政雙床房，工作人員表示不太清楚。

有長期報道國足的資深足球記者表示，國足踢世界盃外圍賽這種大型比賽時，原則上都是兩名球員住一個雙床房，如果是老隊員或者有特殊需求，可以自己補差價換成單人房。而這次國足之所以選擇五星級酒店富力希爾頓，是因為酒店位於大連東港商務區中心附近，與比賽場地梭魚灣球場隔海相望，單程只需15分鐘車程，比較方便。

9月10日晚上8時，中國隊將在大連梭魚灣足球場迎戰沙特阿拉伯。本場比賽的轉播平台依舊只有愛奇藝體育一家，央視不會進行直播。（上游新聞）