《突發公共衛生事件應對法》草案  要求事後及時刪除個人資料 (15:56)

草案共8章63條，主要包括明確應對管理體制、堅持常備不懈、完善監測預警報告制度、完善應急處置制度等多方面內容。

在完善應急處置制度方面，草案規定，一是提高政府應急處置能力。明確政府啟動應急響應的程序和可以採取的應急處置措施，保障及時有效處置突發公共衛生事件。

二是強調科學精準，努力用最小代價實現最大效果。強調採取應急處置措施應當與突發公共衛生事件的性質、危害相適應，有多種措施可供選擇的，應當選擇有利於最大程度保護單位和個人權益、減少對生產生活影響的措施，並根據事態發展及時調整。

三是加強醫療救治。推廣有效診療方案，發揮中西醫各自優勢，提高救治效果；參照疫苗緊急使用制度，建立藥品緊急使用制度。

四是強化民生保障和個人信息保護。要求政府維持社會基本運行，保障基本生活必需品的供應和醫療服務的提供，對未成年人、老年人等群體予以特殊照顧，加強心理援助服務；強調依法處理個人信息，突發公共衛生事件應對結束後，應當及時删除為應對事件所處理的個人信息。（中新社）