國足0:7負日本惹議　新華社「記者手記」：輸球可以　「擺爛」不能接受 (14:30)

文章指出，0:7之後，球員信心、球隊團結、教練權威等，恐怕都在動搖。但愈是至暗時刻，愈要目標一致，知恥而後勇，在絕境中反擊。始終與國足不離不棄的中國球迷，是激情的也是通情的。他們無不希望男足至少要踢出中國隊的精神，踢出自身現有的水平和應有的樣子，而不是一旦大比分落後，就現場崩潰、潰不成軍。

文章續稱，一個月前的巴黎奧運，中國人看到了最強健的體魄和中國奧運健兒40金的輝煌；仍在進行的巴黎殘奧會，中國人又看到了最不屈的靈魂和中國殘奧軍團連續領跑金牌榜的榮耀。對於血氣方剛的足球男兒來說，當輸球成為一種習慣，當挨罵成為一門必修，文章質疑，「難道真的沒有絕境求生的血性嗎？」

文章指出，哀兵必勝，即使技不如人，也不甘屈於人。網絡一些指摘、諷刺，甚至謾罵之聲，或有過激之處，但愛之深，責之切。當廣大球迷連罵都不屑罵時，才是足球人最徹底的悲哀。

（新華社）

國足慘負日本掀罵聲 范志毅「看得想投江」