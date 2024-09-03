青島通報逆行打人女司機不是尋釁滋事  公安微博帳號遭洗版 (15:53)

近日，青島市嶗山風景區內一名逆行女司機不滿前方對頭車男司機不讓路，辱罵並猛擊男司機面部致對方口鼻流血，事件在互聯網引起連日熱議和網民對當局的質疑。

青島市公安局3日發詳細通報，稱26歲當地居民林X潤8月28日下午報案，稱8月28日下午1時許在嶗山風景區青山村觀景台附近被人辱罵毆打。派出所通過走訪調查、詢問證人、視頻研判，8月29日傍晚6時許將涉嫌辱罵毆打他人的王姓女子傳喚到案接受調查。

通報稱，嫌疑人王某今年38歲，青島市嶗山區王哥莊街道青山村人，曾從事茶葉店經營、個體運輸，目前無固定職業。公安局稱，8月28日下午1時許，王女駕車前往醫院預約就診，行至青山村觀景台附近時，「因車輛較多通行緩慢」，逆向行駛超車，與林X潤正向駕駛的車輛相遇，王女倒車準備併入順向車道。

通報指出，「倒車過程中，林某潤車輛持續向前跟進移動，因林某潤車輛與王某車輛間距過近，王某無法併入順向車道，期間與前方順向行駛旅遊大巴車發生刮蹭後，王某下車對林某潤進行了辱罵，並與旅遊大巴車駕駛員就事故處理協商達成一致。隨後王某又對林某潤進行辱罵、毆打」。

公安局上述通報資料，回應了外界關於王女「追尾大巴車後逃逸」的質疑，也解釋了王女「情緒激動」的緣由。

根據法醫鑒定，林X潤面部軟組織挫傷、鼻出血及右頸、右胸挫傷，損傷程度屬輕微傷。8月29日晚上10時許，根據《治安管理處罰法》規定，警方對王女毆打他人行為處以行政拘留10日、罰款500元（人民幣，下同）；對王女侮辱行為罰款500元。次日凌晨1時，王女被送至青島市拘留所執行行政拘留。

通報強調，「綜合案件調查情況，該案件系行車糾紛引發，不符合《中華人民共和國治安管理處罰法》《中華人民共和國刑法》《最高人民法院、最高人民檢察院關於辦理尋釁滋事刑事案件適用法律若干問題的解釋》關於尋釁滋事行為的構成要件」。

根據《道路交通安全法》等有關規定，對王女駕車逆向行駛行為罰款200元的、駕駛證記3分。

通報還特別提到，青島31歲務工人員王X志在8月31日中午發現王女涉事車輛停放青島市南區金壇路，對車輛進行網絡直播，「並編造『女當事人從家中下樓報警』的虛假信息」，「導致居家拘留謠言大量傳播」，王X志在9月2日被警方以「虛構事實擾亂公共秩序」罪名給予行政處罰。

公安局也表示，事發時現場勸阻王女、維持秩序的黑衣男子不是公安，是王女同村的個體經營業主林X瑞。

青島公安局的情況通報發布後，輿論風暴仍未平歇，不少網民質疑該通報「偏袒打人者」，紛紛留言：「解釋打人的去醫院是想獲取同情？」、「要理解他人對你動手是事出有因？」、「所以她逆行有理了？」

新浪微博帳號「青島公安」9月3日被網民洗版，在下午2時5分發布該通報的帖子後，1小時內有近1萬條回應，網民大多仍表示難以接受，最多人點讚認同的評論是「青島真的讓人心寒」。「青島公安」一度把該帖設置為顯示評論不可看，之後刪除部分過激評論後再顯示。下午3時40分許，青島公安把該帖刪除，重新發帖並設置評論過濾功能，「相信青島公安，不信謠、不傳謠」等留言獲通過。

部分被「青島公安」刪除的留言包括：

ReiGn_Song ：青島真的讓人心寒，給全國開了一個很壞很壞的頭！

佐料的左 ：所以逆行囂張罵街，打人代價就十天1000塊？

SuperRed94 ：這就是法律？

進擊的老男孩 ：反正不管怎麼打人，就是行車糾紛。你們真牛逼。

天天都在想放假咯 ：難怪王某會這麼囂張的說：「我逆行怎麼了，我當怎麼了，你報警啊」

請心動小周 ：震驚，這是什麼春秋筆法？這不就是拋開事實不談，你頂我車就對了麼？強調頂車，弱化打人細節。

夨豈弋 ：真讓退役軍人心寒啊。

（綜合報道）