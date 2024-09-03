網絡熱話 | 青島女司機打人惹公憤  官方冷處理多日壓不住熱搜 (02:27)

「路虎女司機」、「青島路虎女司機逆行插隊打人」、「路虎逆行打人女司機在家拘留」、「律師稱路虎女司機10天行拘可能延長」、「被逆行女司機毆打男子拒絕和解」、「路虎女司機打退伍軍人」、「青島路虎打人女司機正在執行處罰」、「律師稱路虎打人司機已是頂格處罰」、「路虎司機打人真相早該大白」 等大批詞條，上月底以來不斷成為熱搜詞。《中國青年報》9月2日晚間直言「無風不起浪」，希望再有類似事件發生時，「真相大白」能來得更早一些。

根據青島市嶗山區警方通報，事發8月28日下午1時許，38歲的王姓女司機駕駛越野路華行至嶗山區青山村觀景台附近時逆向行駛，因對向正常行駛的26歲林姓男司機未讓行，王女下車對林xx進行辱罵、毆打。

短片可見，該名打人女司機戴帽子和口罩，多次打開對方前車門進入車廂內打人，或伸手進車窗拍打男司機，期間不斷高聲辱罵男司機，又大喊「我打你怎麼了」，「你報警啊」。男司機被打多次沒有還手，直到口鼻流血後，他才下車制止女方開車離去，稱要報警。惟女子在現場人員協助下駕車逃離。

被打的林姓司機後來證實是退伍軍人，不還手是因為當時車內有小童。他接受內地傳媒訪問時表示不會考慮與對方和解，下一步將申請行政覆議，通過法律維權。退役軍人事務部宣傳中心官方帳號8月31日發文，稱「已與戰友取得聯繫，免費提供法律服務，全力維護退役軍人的合法權益」。

內地網民談論時大多相信，林姓司機因為是退役兵，一旦還手，不僅變成互相毆打，還可能受罰更重。而且現場可見，有兩名維護秩序的男子一直勸解打人女司機，但沒有制止，令人懷疑該名女子背後勢力雄厚。事發至今，還沒有網民能起底該名女子背景，而網管也不斷刪除較為激烈言論。包括「路虎女司機逆行插隊追尾還打人」等詞條在新浪微博搜索後顯示「抱歉，該話題內容未予顯示」。

8月31日，有青島市民發現肇事女司機駕駛的涉事車輛停靠在市區路邊，有10多名網絡主播聞訊趕至，在現場對該涉事車輛進行直播，多名警察隨後到場維持秩序，最終一名穿拖鞋男子駕駛該車輛駛離現場。

有評論認為，這次事件得以發酵，與地方政府漠視民意、公關能力不及格有關，也顯示網民對現實中的不公現象深有共鳴。遲夙生律師指出，路虎女司機逆行插隊追尾還打人僅被行政處罰案件在網上引起滔天巨浪，網友們紛紛引經據典查找判例發表意見，不但充分說明人民群眾的眼睛是雪亮的，還說明關注社會公平公正高水平的網友不好騙了，衷心感謝發聲的所有網友。（綜合報道）