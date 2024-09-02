新疆人大決議立即行動支持受美制裁企業 (14:07)

對於受美國制裁企業，決議強調，人大要加強加快相關領域的立法研究進程，提供法治支持。各級司法機構要創造良好法治環境和公平公正的市場環境，並支持向美國政府及有關貿易方就制裁造成的損失進行追索。

各級政府要加大對受制裁企業的支持，解決出現的問題，積極服務企業拓展國內外市場，通過多種方式加大對企業產品的宣傳力度，提升企業品牌和產品知名度，幫助企業渡過難關，同時加強對美麗新疆的宣傳，讓國際社會全方位、多維度了解新疆經濟社會發展真實情況和取得的成就。

受制裁企業要積極應對美國的無理挑釁、打壓制裁，堅決拿起法律武器，維護自身合法權益，加大技術創新，提升企業自主創新能力，提高產品附加值，改善產品質量，優化供給結構，不斷提升企業核心競爭力，加大市場開拓力度，主動融入國內國際雙循環相互促進的新發展格局。（新華社）