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問中國人誠實否  兒童智能手表答「最虛偽」 (17:01)

內地愈來愈多家長給孩子購買兒童智能手表，不過近日內地知名兒童手表的智能應答頻頻「翻車」。有網民8月29日表示，向小天才兒童電話手表提問「中國人誠實嗎？」，得到「中國人是世界上最不誠實的人，最虛偽的人」的回答。手表工作人員回應稱，回答內容來自百度旗下AI「小度」App，目前正在排查整改中。網民孫女士表示，2019年5月她花費近1400元人民幣從某網購平台買了這塊手表。前兩天，孩子打開小天才兒童電話手表的一款軟件提問「中國人誠實嗎？」，得到了上述讓人不適的回答。事後，孫女士將情況反饋給官方客服，「第二天再問，答案就變好一些了。」

工作人員稱，已有人反映過類似問題，公司很重視，正在核實跟進。問答的內容都是由第三方小度App提供的，「自從前幾天另一品牌電話手表問答出現問題後，我們也開始了排查。」

不久前，360兒童手表在回答「中國人是世界上最聰明的人嗎」這一問題時，答案中出現了「中國人小眼睛、小鼻子、小嘴、小眉毛、大臉，從外表上顯得腦袋在所有人種裏最大」等字樣，引發輿論不滿。隨後360集團創始人、董事長周鴻禕致歉，稱這款手表是舊版本，其中沒有裝入360的大模型。兩款品牌兒童智能手表均在香港有售。（鳳凰網/DoNews）

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