問中國人誠實否  兒童智能手表答「最虛偽」 (17:01)

工作人員稱，已有人反映過類似問題，公司很重視，正在核實跟進。問答的內容都是由第三方小度App提供的，「自從前幾天另一品牌電話手表問答出現問題後，我們也開始了排查。」

不久前，360兒童手表在回答「中國人是世界上最聰明的人嗎」這一問題時，答案中出現了「中國人小眼睛、小鼻子、小嘴、小眉毛、大臉，從外表上顯得腦袋在所有人種裏最大」等字樣，引發輿論不滿。隨後360集團創始人、董事長周鴻禕致歉，稱這款手表是舊版本，其中沒有裝入360的大模型。兩款品牌兒童智能手表均在香港有售。（鳳凰網/DoNews）