中國發報告稱仙賓礁生態健康　批菲方指珊瑚大量白化死亡「毫無依據」 (14:37)

據央視報道，中國自然資源部南海發展研究院，以及自然資源部南海生態中心等單位今日（30日）發布《仙賓礁珊瑚礁生態系統調查報告》。

報告稱，今年5月到7月，各單位對仙賓礁珊瑚礁生態系統狀況進行了調查評估，還針對菲律賓指控中國在仙賓礁人工堆積珊瑚碎屑導致該區域珊瑚大量白化死亡等情況，在整個礁區新增了34個巡查站位進行查驗。

中方調查結果稱，比起2012年，2024年仙賓礁珊瑚礁生態系統總體健康，分布有造礁石珊瑚13科57屬236種，造礁石珊瑚覆蓋率平均為24.7%，最高為51.3%，與世界主要珊瑚礁分布區相比屬較高水平。

報道並稱，菲律賓海警9701艦自今年4月滯留仙賓礁至今，在本次調查期間（5月7日至19日），中方調查編隊全程遭遇菲方監視干擾。

中國自然資源部南海生態中心高級工程師熊小飛稱，菲律賓海警9701艦非法滯留仙賓礁以來，已經對周圍自然環境產生一定不利影響。9701艦周邊的海域，發現了帶有菲律賓標誌的垃圾。（央視新聞）