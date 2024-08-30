柯文哲涉京華城改建案被搜寓所及帶走　促檢方「說明有什麼證據理由搜索」 (13:35)

台媒報道，台北地檢署主任檢察官江貞諭及廉政署副署長林漢強今晨親自帶隊，分頭到柯文哲及台北前副市長彭振聲的住處，以及柯文哲辦公室、民眾黨中央黨部等地進行搜索。

柯文哲被帶走前，在家門對記者表示，「今天是台灣歷史上第一次，主要在野黨的黨主席住家、辦公室、中央黨部被搜索，當然我非常坦蕩，我知道我沒有問題」，又稱「希望他們（檢廉）要說明有什麼證據及合理理由，要來搜民眾黨中央黨部、我個人住家及辦公室」。

今早一度有媒體稱偵辦人員上門時柯文哲不在家中，而且聯絡不上，民眾黨發言人吳怡萱譴責相關媒體製造假新聞。

民眾黨表示，無從獲知檢調對中央黨部等地進行搜索的理由與必要性，但仍配合調查，呼籲檢調勿有踰越偵查必要範圍的舉動。（自由時報／東森新聞／中央社）

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