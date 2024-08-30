台北市京華城案  法院裁定應曉薇羈押禁見 (00:19)

另外，台北地院繼續就沈慶京、吳順民涉案部分召開羈押庭。

台北市京華城的容積率於柯文哲市府任內暴增到840%，遭外界質疑護航業者。台北地檢署今年5月間分他字案偵辦，將柯文哲等人列為貪污被告，指揮廉政署北部地區調查組蒐證，陸續約談前副市長彭振聲、北市府官員、原都市計劃委員相關人員說明。

調查發現，威京集團數年來與國民黨籍台北市議員應曉薇相關賬戶有多次異常往來，總金額超過4000萬元新台幣，應曉薇再利用舉辦協調會等方式向柯市府遊說。

應曉薇27日晚間欲搭機前往香港，檢察官緊急指揮廉政署將應曉薇拘提到案，28日再兵分48路搜索威京集團、台北市議會及沈、應等人住家等地，並約談沈慶京、應曉薇、京華城董事長陳玉坤、應曉薇辦公室執行長王尊侃、助理吳順民、陳佳敏等6名被告及12名證人，陸續移送北檢複訊。

檢察官複訊後，認為沈慶京、應曉薇、吳順民涉犯貪污治罪條例違背職務行收賄罪嫌重大，所犯為最輕本刑5年以上重罪，且有勾串、逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見，諭令其餘人士交保。（中央社）