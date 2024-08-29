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內地人均預期壽命78.6歲  每千人口醫生3.4人 (19:24)

國家衛生健康委8月29日發布《2023年我國衛生健康事業發展統計公報》，披露內地人均預期壽命達到78.6歲，孕產婦死亡率下降到15.1/10萬，嬰兒死亡率下降到4.5‰，均為歷史最好水平。

《公報》顯示，衛生資源總量持續穩步增長。2023年末，全國醫療衛生機構總數1,070,785個，比上年增加37,867個。全國床位1,017.4萬張，比上年增加42.4萬張。

2023年，每千人口執業（助理）醫師3.4人，每千人口注冊護士4人，每萬人口全科醫生3.99人；全國醫療衛生機構總診療人次95.5億，比上年增加11.3億人次，居民平均到醫療衛生機構就診6.8次；入院人次30,187.3萬，比上年增加5,501.1萬人次；全國醫院病床使用率79.4％，其中，公立醫院86.0%。

《公報》表明，次均醫療費用控制略有成效。2023年，醫院次均住院費用10,315.8元（人民幣，下同），按當年價格比上年下降5.0%，按可比價格下降5.2%；次均門診費用361.6元，按當年價格比上年上漲5.5%，按可比價格上漲5.3%。

2023年全國衛生總費用初步核算為90,575.8億元，其中：政府衛生支出占26.7%，社會衛生支出占46.0%，個人衛生支出占27.3%。人均衛生總費用6,425.3元，衛生總費用占GDP的比例為7.2%。（央視新聞）

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