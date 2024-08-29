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美媒：教宗盼能與北京關係正常化   或與台灣斷交 (17:17)

天主教教宗方濟各曾多次表示期待與北京提升關係。美國天主教傳媒《全美天主教紀事報》（National Catholic Register）8月27日刊登文章，指方濟各期望能實現與北京關係正常化，從而成為首位訪華的教宗，為此可能不得不選擇與台灣斷交。

文章稱，種種跡象顯示，方濟各夢想成為首位訪問北京的教宗，願「不計代價」（at all costs）推動梵中對話。方濟各為了進一步發展梵中關係，甚至開辟與中國對話的「平行外交通道」，通過他的特使與私人通話。當方濟各看到梵中關係的障礙時，更會自己嘗試予以克服。

今年8月，方濟各任命的烏克蘭問題特使祖皮（Matteo Zuppi）與中國政府歐亞事務特別代表李輝通話，中國方面發出的新聞稿稱「梵蒂岡讚賞中國為推動烏危機政治解決發揮積極作用」，並稱教廷讚賞中國提出的「六點共識」。

「六點共識」是中國與巴西在今年5月提出的解決俄烏衝突方案，烏克蘭與歐美國家並未接受此一方案。

《全美天主教紀事報》文章提到，北京方面已感受到方濟各的態度，並可能進一步要求梵蒂岡與北京建立全面外交關係，迫使梵蒂岡與台灣斷交。

近期梵蒂岡一直在推動與北京的外交關係。今年5月，梵蒂岡國務卿帕羅林曾提到，希望能在中國大陸設立常設代表處，並可以考慮為此制定新的外交方案。（綜合報道）

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