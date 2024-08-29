被炒NHK中國籍播音員：日媒掩蓋歷史真相　致民眾對中國認知滯後 (14:10)

「樹語treetalk」在帖文中感謝網友關心和支持，對此感到非常暖心。而在較早前的帖文中，他透露自己已回國，「歸零，歸來，平安，勿念。22年，22秒。相信冥冥之中，有種力量。不回應，一切都已濃縮在22秒，包括所有的真實和真相，過去，現在，乃至未來。既然選擇挺身而出，就必定坦然面對」。

NHK國際電台本月19日下午的中文廣播節目中，一名中國籍男性播音員在播報相關新聞時，將新聞原稿中的「尖閣諸島」口播為「釣魚島」，並表示「釣魚島是中國領土」，上述播報內容被完整實時播出，總時長約20秒。後續報道顯示，該名播音員的完整發言還包括「不要忘記南京大屠殺，不要忘記慰安婦，不要忘記731部隊」等。

NHK表示，該名40多歲僱員是NHK下屬機構聘用的外部員工，自2002年起在NHK從事中文播音工作，相關機構已決定與他解除合約。（觀察者網）